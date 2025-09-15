"دومتي" تترقب موافقة هيئة الاستثمار على مشروع تقسيم الشركة

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إن الشركة انتهت خلال الربع الثاني من العام الحالي من عمليات الفصل بشكل كامل لتصبح حاليًا تعمل ككيانين منفصلين عمليا حتى نهاية الانقسام بشكله القانوني قريبًا؛ بحسب ما أفصحه للبورصة المصرية.

وتابع الدماطي، في إفصاح للبورصة، أن الشركة قامت بإيداع مشروع التقسيم بالهيئة العامة للاستثمار في يونيو الماضي ومن المتوقع أن تصدر الهيئة التقرير الخاص بها خلال الأيام القادمة .

وأضاف أن هذا العملية بالإضافة إلي طرح اللوجو الجديد للشركة نتج عنها تراجع وتيرة المبيعات في الربع الثاني ، قائلًا :" يسعدنا إعلان أن مع بداية الربع الثالث عادت العملية البيعية لمعدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات بالإضافة إلي بداية العودة إلى الربحية المعتادة بشكل تدريجي على الرغم من زيادة المصاريف التسويقية لضعف رقم العام الماضي، مع أيضًا تراجع كبير في التسهيلات البنكية المستخدمة و عدد أيام مديونية السوق المحلي كما كان مخطط ."

وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة أخذت حيز كبير من الوقت لكنها كانت ضرورية لضمان الانقسام بشكل سلس وفعال.

وأكد الدماطي، أن الشركة ماضية لتنفيذ قرار المجلس بالانقسام القانوني ومن المنتظر الإنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي ، لتبدأ الشركة عام 2026 ككيانين منفصلين تمامًا قانونيًا وتكون منفتحه على كل الفرص الاستثمارية المتاحة.