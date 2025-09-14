إعلان

أحمد عز: الرسوم الجمركية الأوروبية على الحديد تضر بالموردين الموثقين

03:27 م الأحد 14 سبتمبر 2025

أحمد عز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة حديد عز، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن الشركة تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة الصلب الأوروبية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، وفوائض الإنتاج العالمي، والضغوط الهيكلية.

وحذر من أن التعريفات الجمركية الشاملة، المقرر اعتمادها في 7 أكتوبر ، لا تميز بين الموردين الملتزمين وغير الملتزمين. مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف على المصنعين الأوروبيين، وتقويض الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وحث عز، صانعي السياسات على تبني حلول قائمة على الأدلة تحمي الصناعة الأوروبية دون معاقبة الشركاء الموثوق بهم. وأكد أن التعاون - وليس الحمائية - هو ما سيحل في النهاية تحديات أوروبا.

وأكد أن شركة حديد عز تعد منذ أكثر من عقدين، موردًا موثوقًا به لبعض القطاعات الصناعية الأكثر تطلبًا، وخاصة صناعة السيارات.

وأضاف عز، أن إرجاع هذه الصعوبات إلى "الواردات الرخيصة" فقط يعد تبسيطًا مفرطًا للمشكلة، ويعاقب ظلمًا الموردين المسؤولين والملتزمين، مثل شركة حديد عز.

وفق تصريحاته، أكد أن منتجات الشركة تصنع بالكامل باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة، وتنتج بدقة بناءً على طلبات العملاء بدلًا من التخزين، وتتوافق تمامًا مع المعايير الفنية والبيئية للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل شهادتي ISO14001 وISO50001.

وأشار عز، إلى أن الشركة استثمرت بكثافة في تقنيات الصلب الأخضر التي تدعم بشكل مباشر اهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات.

ووفقًا لعز، فإن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 27.4 مليون طن من الصلب في عام 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي المبيعات وضعف حجم الواردات في الفترة 2012-2013. وأكد أن هذه الأرقام تعكس تحولات في تدفقات التجارة العالمية، وليست ممارسات إغراق من قبل منتجين مثل حديد عز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عز الرسوم الجمركية الموردين الموثقين شركة حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام