كتبت- دينا كرم:

استعرض صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أبرز نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025 مشيرًا إلى توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، و12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج وتحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وتنفيذ خطة حفر 71 بئرًا استكشافيًا .

وأوضح أنه تم توفير كامل الاستهلاك المحلي البالغ 83.6 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فيما تجاوز الإنتاج المحلي الإجمالي 60 مليون طن، كما قامت معامل التكرير بعمليات تكرير نحو 25.3 مليون طن خام لتوفير مختلف المنتجات البترولية والوقود.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، أكد عبد الكريم تنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك السولار والاستفادة بغازات الشعلة بعائد سنوي يقدر بنحو 58 مليون دولار، بما يخفض ما يقارب 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة أشار رئيس هيئة البترول إلى أنه قد تم إنشاء مركز التميز للسلامة والصحة المهنية، كما تم التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بمواقع الشركات والتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

كما تم تنفيذ 41 مشروع مجتمعي وتنموي من خلال المسئولية المجتمعية بما يخدم 163 ألف مواطن في 19 محافظة في إطار الدور المجتمعي للهيئة وشركاتها .

وأكد وزير البترول على أن العام المالي الماضي كان مليئًا بالتحديات، حيث نجح القطاع في تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات على مستوى الجمهورية وتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من الطاقة.

وأوضح أهمية جهود العاملين بالقطاع والخطة التي تم تنفيذها علي محورين رئيسيين، هما مواجهة تناقص الإنتاج المحلي وتوسعة البنية التحتية لاستقبال الإمدادات، مؤكدا نجاح الجهود في تثبيت الإنتاج المحلى وبدء رحلة الصعود، موجهاً الشكر لجميع العاملين على دورهم الكبير.

ولفت الوزير إلى دور العمل التكاملي مع أجهزة الدولة وسياسات تحفيز شركاء الاستثمار مما ساعد على التغلب على التناقص في الإنتاج.

ولفت إلى أهمية العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.