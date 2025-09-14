إعلان

"إي اف چي هيرميس" تنهي استحواذ "فيجن إنفست" السعودية على صفقة كبرى بالبنية التحتية في أفريقيا

02:24 م الأحد 14 سبتمبر 2025

شركة إي اف چي هيرميس

background

كتبت- أمنية عاصم:


أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة قيامها بدور المستشار المالي لشركة Vision Invest في استثمارها الاستراتيجي في منصة Arise Integrated Industrial Platforms (Arise)، إحدى أكبر الصفقات البنية التحتية الخاصة التي يشهدها السوق الإفريقي حتى الآن.


وبحسب بيان البنك، بلغت قيمة الصفقة نحو 700 مليون دولار ، حيث انضمت Vision Invest- شركة السعودية تعمل في مجال الاستثمار وتطوير أصول البنية التحتية- إلى هيكل المساهمين في منصة Arise إلى جانب استمرار دعم المساهمين المؤسسيين الحاليين.


وأضاف البيان، أن هذه الصفقة تعكس النمو السريع للشركة منذ انطلاقها كمشغل في دولة واحدة عام 2020 إلى تواجدها الحالي في 14 سوقًا أفريقيا.


وجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قد قدمت خدماتها الاستشارية منذ بداية العام في أربع صفقات دمج واستحواذ وتسع صفقات في أسواق الدين وثمان صفقات في أسواق المال في السعودية والإمارات ومصر، مما يعزز مكانتها الريادية في الأسواق الإقليمية.


