إنيرجين تقدّر احتياطيات إضافية بـ3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

كتبت- دينا كرم:

قدّرت شركة إنيرجين لإنتاج الغاز وجود 3 تريليونات قدم مكعبة إضافية من الغاز تحت منصاتها الحالية في مصر، وفق ما قاله ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة "رويترز".

وفي إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض Gastech 202 كان التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق الشهر الجاري، مع ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة انرجين اليونانية لمناقشة موقف التعاون القائم مع قطاع البترول بشأن تعظيم الاستفادة من مناطق انتاج شمال إدكو وشمال العامرية وأبو قير لإنتاج الغاز الطبيعى.

وقد عرضت الشركة خطة عمل فنية شاملة لهذه المناطق كما تم التأكيد على أهمية تسريع أعمال حفر البئر الاستكشافية في منطقة امتياز الشركة بالصحراء الغربية، بما يعكس التزام إنيرجين بتكثيف أعمالها في مصر.

وناقش الجانبان فرص استكشاف جديدة للغاز في المناطق البحرية بالبحر المتوسط وشهدت المباحثات بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا والحلول المبتكرة التي تقدمها إنيرجين في رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

وأعلنت الشركة التي تهدف إلى التوسع في مواقعها الأساسية، بما في ذلك إسرائيل ومصر وتسعى إلى أعمال جديدة في غرب أفريقيا، عن انخفاض بنسبة 11% في أرباحها الأساسية في ستة أشهر حتى 30 يونيو، في حين قفزت الأرباح بعد الضرائب بنحو 24%، بحسب "رويترز"

وفي البحر قبالة سواحل إسرائيل، تدرس شركة إنرجيان الحفر في تشكيلات غير مستغلة بعد في صخور العصر الوسيط العميقة في الكتلة 23، والتي يمكن أن تكون "مفتاحاً جديداً للشرق (البحر الأبيض المتوسط) بالكامل"، وفق ما قاله ريجاس.

وقال ريجاس إن إنرجيان تتوقع أيضا نقل ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا من حقل كاتلان قبالة سواحل إسرائيل، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2027، عبر خط أنابيب نيتسانا المخطط له من إسرائيل إلى مصر بعد أن لم يتم بناؤه بعد.