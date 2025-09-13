كتبت- دينا كرم:

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي اليوم السبت حثها فيها على التوقف عن شراء النفط الروسي وفرض عقوبات كبيرة على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ في القيام بالشيء نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".

واقترح أن يفرض حلف شمال الأطلسي ، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% إلى 100% على الصين لإضعاف قبضتها الاقتصادية على روسيا.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديدات سابقة أطلقها ترامب بفرض عقوبات على موسكو وفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها، مثل المشترين الرئيسيين الصين والهند، إذا لم يتم تحقيق أي تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مشيرًا إلى استمرار وارداتها من النفط الروسي، لكنه لم يتخذ إجراء مماثل ضد الصين.

