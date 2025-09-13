ارتفاع إنتاج القابضة للبتروكيماويات إلى 4 مليون طن سنويا

كتبت- دينا كرم:

قال إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ( إيكم) إن الشركة واصلت دورها الحيوي في تنمية صناعة البتروكيماويات وزيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي ليصل إلى نحو 4 مليون طن سنوياً، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز فرص التصدير.

وأوضح مكي، أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالي 8.7 مليار جنيه، واستطاعت تحقيق وفر مالي بلغ حوالي 30 مليون جنيه من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة واعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2024/2025، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما استعرض موقف تقدم الأعمال في حزمة من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD) ، ومجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ضخمة وبطاقة تكرير تقدر بنحو 4 مليون طن سنويا، ومشروع سلاسل الإمداد للإيثان لضمان تغذية المصانع ورفع الصادرات إلى 4 مليارات دولار سنويا بحلول 2030.



بالإضافة إلى مشروعات خضراء تشمل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، الإيثانول الحيوي، الأمونيا الخضراء، ومشروع تكنولوجيا الأخشاب (MDF) من قش الأرز، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدني ومشتقاته.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج التي تحققت في صناعة البتروكيماويات المصرية والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها تعكس نجاح المحور الثاني من استراتيجية عمل الوزارة في دعم صناعة البتروكيماويات باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية.

ولفت بدوي إلى أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها ستساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع البتروكيماويات، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج من الغاز الطبيعي باعتباره مادة التغذية الرئيسية لصناعة البتروكيماويات.