اليوم.. بدء التداول على أسهم "بريميم هيلثكير جروب" في سوق الرئيسي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن بدء تداول أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب في السوق الرئيسي بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاء ذلك خلال فعالية " قرع الجرس" احتفالًا بانتقالها؛ بحسب بيان البورصة اليوم.

وشارك في الفعالية إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الذي أكد على أن انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي، وصولًا إلى السوق الرئيسي.

وأشار عزام، إلى أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، حيث يعد الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق عدالة السوق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدلا لجميع الأطراف.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال الى السوق الرئيسي يعد نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام.

وأوضح رحمي، أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.