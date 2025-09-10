لماذا لم يرتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنفس قيمة زيادته عالميا؟

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب عالميًا قفزات كبيرة ومتتالية خلال الأيام الماضية، مسجلة نحو 3646 دولارًا للأوقية وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج، لتتخطى بذلك حاجز 3600 دولار لأول مرة، وعلى الرغم من تلك الارتفاعات، جاءت الزيادة في السوق المحلي محدودة وأقل من قيمة ارتفاع الذهب عالميا.

وتخطى سعر الأوقية الذهب عالميا حاجز 3500 دولار يوم 3 سبتمبر مسجلًا نحو 3531 دولارًا في بداية التعاملات، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي نحو 5472 جنيهًا.

وواصل الذهب صعوده ليسجل اليوم 3646 دولارًا للأوقية وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة قدرها 115 دولارًا، مايعادل نحو 5520 جنيهًا، في حين ارتفع السعر المحلي بشكل طفيف حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 5600 جنيه للجرام بزيادة 128 جنيهًا.

وتعادل الأوقية الذهب نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24، أي أن سعر الجرام عالميًا ارتفع بنحو 178 جنيهًا، في حين لم يزد سعر الجرام محليًا من عيار 24 سوى 128جنيهًا، فلماذا لم يرتفع الذهب محليا بنفس القيمة؟

أرجع خبراء في سوق الذهب ذلك، إلى عدة عوامل منها تراجع سعر الدولار محليًا، وزيادة المعروض من الذهب نتيجة إقبال المواطنين على البيع أكثر من الشراء.

ويقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السبب الرئيسي وراء عدم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في السوق المحلية رغم قفزتها عالميا هو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الأيام الماضية.

وهبط سعر الدولار بشكل مفاجئ أمام الجنيه إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عام خلال تعاملات البنوك أمس حيث سجل 47.95 جنيه للشراء قبل أن يعاود الارتفاع اليوم ليصل إلى 48.08 جنيه للشراء.

وأوضح ميلاد، لمصراوي، أن تسعير الذهب في مصر يعتمد على عاملين أساسيين هما سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن أي تحرك في أحد العاملين ينعكس مباشرة على أسعار الذهب محليًا.

وأضاف ميلاد، أن أسعار الذهب في السوق المحلي تتحدد وفق معادلة بسيطة، تتمثل في حاصل ضرب سعر أوقية الذهب عالميًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

واتفق معه سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، مؤكدًا أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم في استقرار أسعار الذهب محليًا على الرغم من الارتفاعات المتتالية عالميًا.

وأضاف زكريا، لمصراوي، أن زيادة المعروض من الذهب في السوق نتيجة إقبال المواطنين على البيع أكثر من الشراء، وهو ما أدى إلى وفرة في المعروض أمام تراجع الطلب ساهم أيضاً في تهدئة أسعار الذهب وتقليل تأثير ارتفاعه عالميا.

ويرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين يعد من أهم العوامل التي تمنع ارتفاع الأسعار حيث يعاني المستهلكون من نقص السيولة.

