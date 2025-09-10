انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و37 جنيهًا.





