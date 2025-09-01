كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أي قرار مستقبلي بخفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي سيؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب، موضحًا أن مجرد تلميحات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذا الخفض دفعت بالفعل المستثمرين في العديد من دول العالم إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعاره مؤخراً.

وأوضح "إمبابي"، لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع ، على قناة "الحدث اليوم"، أن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غير منطقية، مؤكداً أن البنك المركزي الأمريكي يواجه تهديداً غير مسبوق نتيجة لضغوط ترامب لخفض سعر الفائدة.

وأضاف أن عوامل التوتر الجيوسياسي، مثل العدوان على غزة والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الوضع في اليمن، تزيد من الضغط على سوق الذهب. وتوقع أن تستمر هذه العوامل في زيادة الطلب على المعدن الأصفر، مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعاره.