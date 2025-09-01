كتبت- آية محمد:

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية لـ"مصراوي"، إنه تواصل مع مصلحة الجمارك بشأن تعديل أسعار هواتف آيفون على تطبيق "تليفوني"، خاصة مع قرب طرح الإصدار الجديد، حيث طالب بخفض أسعار الإصدارات القديمة التي انخفضت قيمتها في السوق لتتوافق مع الأسعار الفعلية، لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن.

كانت الرسوم المحصلة على هواتف آيفون المستوردة ارتفعت الشهر الماضي حيث وصلت الرسوم على آيفون 15 إلى 15500 جنيه بعد أن كانت 11350 جنيهًا، وعلى آيفون 16 وصلت إلى 17400 جنيه بعد أن كانت 12750 جنيهًا، بينما ارتفعت رسوم آيفون 16 برو ماكس إلى 26100 جنيه بعد أن كانت 20200 جنيه.

وأضاف طلعت أن شركات استيراد هواتف آيفون اشتكت للجمارك من أن الأسعار الحالية على التطبيق لا تتماشى مع السوق ولا تحقق لهم هامش ربح مناسب.

وتابع أن الشركات توصلت إلى اتفاق مع الجمارك لرفع الأسعار، موضحًا أن المشكلة تخص هواتف آيفون فقط ولا تشمل الأنواع الأخرى.

وتوقع رئيس شعبة المحمول أن الأسعار على التطبيق لن تتغير مرة أخرى حتى مع طرح إصدارات جديدة أو انخفاض أسعار الإصدارات القديمة.

بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ بداية العام الجاري في تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 37.5% من إجمالي قيمتها، وذلك في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على تفاصيل أنظمة الدفع الشهرية والربع سنوية والسنوية للتليفون الأرضي

بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.. توقعات بزيادة أسعار الهواتف الذكية قريبًا