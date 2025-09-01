اليوم.. انطلاق معرض "فارماكونكس" بمشاركة أكثر من 5000 متخصص

كتبت- دينا خالد:

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض "فارماكونكس"، الحدث الأبرز في مجال تصنيع الدواء، وتستمر من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وتأتي هذة الدورة الحالية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتشهد إقبالاً واسعًا في يومه الأول تجاوز 5000 متخصص من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا النجاح الدور المحوري للمعرض في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد.

وتأتي أهمية المعرض بشكل خاص في ضوء ما يشهده السوق الدوائي المصري الذي بلغت قيمته نحو 3.1 مليار دولار عام 2023 مع توقعات ببلوغه 5.2 مليار دولار بحلول 2030، فضلًا عن الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر للمعرض هذا العام والذي تجاوز 38.8 مليون دولار، ما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ودعماً لتنافسية القطاع.

وقال جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، إن هذا المعرض يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية في مجال التصنيع الدوائي، ويعكس ويعزز أهمية القطاع الدوائي في مصر باعتباره رائد في أفريقيا والشرق الأوسط بما يمتلكه من خبرات تتعدى 85 سنة، ورجال صناعة وعلماء ذو كفاءات عالية.

وتقول سمر عوض، مديرة معرض فارماكونكس، عن فخرها بنجاح المعرض، موضحة، إن رحلة هذا المعرض بدأت قبل 12 عامًا بفكرة أساسية: توفير منصة تجمع خبراء صناعة الدواء. واليوم، أصبح "فارماكونكس" قوة دافعة حقيقية ومركزًا يلتقي فيه كبار اللاعبين في المنطقة لصياغة مستقبل القطاع.

وأضافت سمر، أن نسخة هذا العام شارك فيها أكثر من 350 عارضًا من 40 دولة لبناء شراكات جديدة وطرح حلول مبتكرة. ولم تقتصر المشاركة على العرض فحسب، بل شملت أيضًا الإسهام الفعلي في تطوير قطاعات ناشئة مثل المكملات الغذائية.

وأشارت سمر، إلى التزام شركات كبرى مثل «إيڤا فارما» و«يو جي سي فارما» بدعم الصناعة من مختلف جوانبها. وهو ما يجعل "فارماكونكس" أكثر من مجرد معرض، بل منصة تُسهم في قيادة صناعة الدواء نحو المستقبل.

وتابعت سمر، أن هذه النسخة تجسد رؤيتنا بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يشهد فيه سوق الأدوية نموًا هائلًا، فشمال إفريقيا وحدها يُتوقع أن يرتفع حجم سوقها من 13 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما يتجاوز سوق الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها 60 مليار دولار بحلول 2028.