تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى كندا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة على ساحل البحر المتوسط، عبر السفينة “LNG Endeavour” لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومتجهة إلى كندا، بكمية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي تصدير هذه الشحنة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

كما يعكس استمرار تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال دعم جهود تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.