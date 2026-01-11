إعلان

تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى كندا

كتب : أحمد الخطيب

06:44 م 11/01/2026

تصدير شحنة غاز مسال جديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة على ساحل البحر المتوسط، عبر السفينة “LNG Endeavour” لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومتجهة إلى كندا، بكمية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي تصدير هذه الشحنة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

كما يعكس استمرار تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال دعم جهود تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاز المسال تصدير الغاز وزارة البترول ادكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
هل سترتفع أسعار السكر مع اقتراب رمضان؟ رئيس الشعبة يجيب
اقتصاد

هل سترتفع أسعار السكر مع اقتراب رمضان؟ رئيس الشعبة يجيب
بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
أخبار مصر

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
شئون عربية و دولية

ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج
أخبار مصر

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران