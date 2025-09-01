أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين مع تعويض المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب عن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن تكثيف الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانيا والضغوط الناجمة عن ضعف الدولار، وفق وكالة "رويترز".

وارتفع خام برنت 31 سنتًا، أي ما يعادل 0.46%، ليصل إلى 67.79 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أي ما يعادل 0.5%، ليصل إلى 64.33 دولارًا، ومن المتوقع أن تكون التداولات هادئة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاضات شهرية لهما في أربعة أشهر في أغسطس، حيث خسرا 6% أو أكثر بسبب زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك+.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "انخفضت أسعار النفط الخام في أغسطس وبدأت سبتمبر دون اتجاه واضح ضمن النطاقات المحددة، حيث تعوض التوترات الجيوسياسية المخاوف من فائض المعروض في الربع الرابع".

انصبّ تركيز المستثمرين على بكين، حيث يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قمة إقليمية.

وأضاف هانسن أن اجتماع أوبك+ في 7 سبتمبر كان أيضًا على رأس الاهتمامات، وتظل الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسية، مع انخفاض الشحنات الأسبوعية من موانئها إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات متتبع الناقلات التي استشهد بها محللون من بنك إيه إن زد.

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بالرد بمزيد من الضربات في عمق روسيا، ردًا على هجمات الطائرات المسيرة الروسية على منشآت الطاقة في شمال وجنوب أوكرانيا، وكثّف البلدان غاراتهما الجوية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفين البنية التحتية للطاقة، ومتسببين في تعطيل صادرات النفط الروسية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة أن أسعار النفط من غير المرجح أن ترتفع كثيرا عن مستوياتها الحالية هذا العام، حيث يضيف ارتفاع الإنتاج من كبار المنتجين إلى خطر حدوث فائض، كما تؤثر تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الطلب.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو، حيث ارتفع بمقدار 133 ألف برميل يوميا إلى 13.58 مليون برميل يوميا.

وسيقدم تقرير سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع قراءة حول صحة الاقتصاد ويختبر ثقة المستثمرين في أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة قريبًا، وهي النظرة التي عززت الشهية للأصول الأكثر خطورة مثل السلع الأساسية.

وقبيل صدور البيانات، سجل الدولار أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الاثنين، مما جعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

