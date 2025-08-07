كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الخميس 7-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3057 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3930 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4585 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162964 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262 ألف جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% بنحو 3384 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج