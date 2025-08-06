المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل رقمًا قياسيًا بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 35480 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا.



وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15 %، واستقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 31.58 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.90 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.68 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.58 % عند مستوى 35254 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.