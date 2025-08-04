وزير البترول يبحث مع ''أدنوك'' و''أركيوس'' التعاون

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومع ناصر اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة، والوفد المرافق لهما.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال زيارته لدولة الإمارات.

وأشار بدوي وزير خلال الاجتماع عن رغبة مصر في عمل مشروعات إستراتيجية ، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات خصوصاً في قطاع البترول والغاز،

كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأنشطة قطاع البترول والغاز والتوجيه الدائم بدعم المستثمرين والتعامل بكل مرونة وشفافية.

وأشار سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي بالرغبه الدائمة بالاستثمار في سوق الطاقة المصري وعمل مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات.

كما أشاد ناصر اليافعي بجهود مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في تأمين إمدادات الطاقة ، مؤكداً أن المباحثات مع الجانب المصري بناءةً وتبشر بتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، في ظل وجود فرص جديدة فى البحر المتوسط من اكتشافات غير منماه وفرص استكشافية اخرى لدفع الشركة على زيادة استثماراتها فى مصر .