المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق مستوى قياسيا جديدا بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.26 % عند مستوى 34704 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين ليحقق مستوى قياسيا جديدا.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.36 مليون جنيه، فيمابلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.22 % عند مستوى 34272 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.