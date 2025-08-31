سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 31 أغسطس 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5378 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5378 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4705 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4033 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37646 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.