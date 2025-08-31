كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.62% % عند مستوى 35148 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.69% .

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 72.28 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 66.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.14 % عند مستوى 35727 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.