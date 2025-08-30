كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة، أن الوزير أحمد كوجك وفريقه بذلوا جهودًا مكثفة لتحسين الأداء المالي وضمان الانضباط في إدارة الموازنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركز على دعم المواطن المصري البسيط.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، قال السيد، إن العمل يهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال الشفافية والمشاركة لخلق حيز مالي يعزز الإنفاق في القطاعات الحيوية.

وأوضح السيد أن الوزارة ركزت على دعم التعليم والصحة لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مضيفًا أن ميكنة الموازنة والحوكمة المالية ساهما في تحقيق نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بمعدل نمو الإنفاق العام البالغ 16%.

وتابع السيد مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، تلقت دعمًا كبيرًا لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.

وأكد أن تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بنمو 60%، يعكس التزام الدولة بدعم غير القادرين، مما يؤثر إيجابيًا على حياة المواطن البسيط.

وأشار السيد إلى أن تحسين الأداء التعليمي، من خلال توفير المزيد من المدرسين وتقليل كثافة الفصول، كان أولوية رئيسية، مما يعزز جودة التعليم ويخدم الأجيال القادمة.