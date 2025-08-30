كتبت: منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى خلال العام المالي الماضي، على نحو انعكس في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم، أنهم تمكنوا من إدارة المالية العامة بمرونة وتعاونوا ونسقوا مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة.

وتوفير ضمانات بنحو 74.1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين، وفق الوزير.