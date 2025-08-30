إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

10:02 ص السبت 30 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية تعاملات السبت 30-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3120 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4012 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5349 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53490 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166353 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3447 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

