سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

10:11 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية تعاملات الجمعة 29-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3100 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3986 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165265 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 3410 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

