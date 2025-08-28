كتب- أحمد الخطيب:

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على قطاع السلع الغذائية.

وأوضح المنوفي، أن هذا القرار من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية عن المصنعين والموردين، بما يفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج وضخ مزيد من المعروض في السوق.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 2% إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

وأشار المنوفي إلى أن تحسن بيئة التمويل وزيادة السيولة المتاحة يمكن أن يساهم في دعم حركة الاستثمار داخل القطاع الغذائي، وهو ما ينعكس تدريجيًا على الأسعار في صورة استقرار نسبي أو انخفاض محدود في بعض السلع الأساسية، خاصة إذا تزامن ذلك مع توافر المعروض واستقرار سلاسل الإمداد.

وأكد المنوفي أن تأثير قرار خفض الفائدة لن يظهر بشكل فوري، بل يتوقف على عدة عوامل أخرى، من بينها تكلفة مدخلات الإنتاج وأسعار الصرف ومستوى الطلب المحلي.

وأشار إلى أن توازن هذه العناصر هو الذي يحدد حجم الانعكاس الفعلي على السوق والمستهلك.