توقعات بصعود أسعار الذهب بعد خفض المركزي للفائدة اليوم

كتبت- آية محمد:

توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي"، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير على أسعار الذهب.

وأوضح نجيب أن أسعار الذهب سترتفع بعد قرار المركزي نتيجة توجه المستثمرين نحوه وابتعادهم عن الشهادات البنكية.

وخفض المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% إلى 22% و23% و22.50%، على الترتيب.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

وكان سعر الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الثلاثاء الماضي، مع تراجع الدولار بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تسببت في تراجع الثقة في الأصول الأمريكية واستقلالية البنك الفيدرالي، وفق تقرير جولد بيليون.

واتخذ ترامب يوم الاثنين إجراءً غير مسبوق بإقالة ليزا كوك محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية مزاعم بسوء إدارة قروض الرهن العقاري، وقد رفضت كوك هذه المزاعم وصرحت بأن ترامب لا يملك سلطة إقالتها وأنها ستبقى في منصبها.

كان ترامب أثار قلق المتداولين مرة أخرى بتصريحاته بشأن كوك، مما أدى إلى استقطاب المزيد من تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب، مع تزايد الشعور بأن ترامب ربما يعيد تشكيل الاحتياطي الفيدرالي ليصبح هيئة أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي، وأي انخفاض في قيمة الدولار أو انخفاض في عوائد السندات سيعمل لصالح الذهب على الأرجح.

اقرأ أيضًا:

زادت 24%.. هل الفضة استثمار مغري للمصريين؟

منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة... هل تنعش سوق المال؟

مقترح ساويرس.. هل يحل بيع الأصول بالدولار أزمة ديون مصر الخارجية؟