كتبت- آية محمد:

تتيح شركات الاتصالات العاملة في مصر لعملائها استقبال الحوالات المالية من الخارج بشكل فوري وآمن عبر المحافظ الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة الفروع أو التعامل مع شركات وسيطة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل الخدمة في الشركات الأربعة "إي آند، وي، فودافون، اورنج":

إي آند

- تتيح استقبال التحويلات من الإمارات والسعودية من خلال شبكة الشركة الإقليمية، بحسب بيان سابق للشركة.

- لا تفرض أي رسوم أو مصاريف إضافية على استلام التحويلات، بينما يتحمل مُرسل الحوالة مصاريف التحويل التي تحددها " MoneyGram" ووكلاؤها قبل التحويل.

- تُرسل الأموال بعملة بلد المُرسل، بينما يستلمها العميل في مصر بالجنيه المصري.

وي

- الخدمة متاحة عبر مقدمي خدمة التحويلات الدولية وشركات الصرافة خارج مصر الذين يدعمون خدمة تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية.

- لا يوجد رسوم للخدمة.

- يتم إضافة المبلغ إلى محفظة WE Pay بالجنيه المصري.

فودافون

- الخدمة متاحة في الإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، والسعودية.

- استقبال التحويلات مجاني تمامًا، مع تطبيق رسوم السحب القياسية لفودافون كاش فقط في حال رغبة العميل في سحب الأموال نقدًا.

- يتم تحويل العملة تلقائيًا بواسطة شريك التحويل، وتستلم الأموال بالجنيه المصري.

اورنج

- الخدمة متاحة من خلال وكلاء البنك الأهلي المصري.

- ويوجد وكلاء للبنك في: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، والأردن، وعمان، والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للمنشور على موقع البنك الأهلى المصري.

- الخدمة مجانية.

- استقبالالحوالات يتم بالجنيه المصري.

اقرأ أيضًا:

مزاج المصريين.. أسعار القهوة تتراجع عالميًا هل تنخفض في مصر؟

تعرف على كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

صانع السوق والمشتقات في الطريق.. فهل ينجح "الشورت سيلنج" في مصر؟