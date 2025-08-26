إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والدقيق والذهب

01:25 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

خريطة الأسعار

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد، والباذنجان، والكابوريا، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

