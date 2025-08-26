الذهب يقفز لأعلى مستوى خلال أسبوعين لهذا السبب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تسببت في تراجع الثقة في الأصول الأمريكية واستقلالية البنك الفيدرالي، وفق تقرير جولد بيليون.

وسجل سعر اونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3386 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3366 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3377 دولار للأونصة.

وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب اليوم لأعلى سعر في أسبوعين إلى أن التذبذب لا يزال هو المسيطر على التحركات منذ بداية هذا الأسبوع، كما أظهر المستوى 3350 دولار للأونصة أنه مستوى دعم هام للسعر كفيلة بدفعه إلى الأعلى.

واتخذ ترامب يوم الاثنين إجراءً غير مسبوق بإقالة ليزا كوك محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي على خلفية مزاعم بسوء إدارة قروض الرهن العقاري. وقد رفضت كوك هذه المزاعم وصرحت بأن ترامب لا يملك سلطة إقالتها وأنها ستبقى في منصبها.

يعد قرار إقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك أحدث هجوم لترامب على الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى اكتساب نفوذ أكبر على أنشطة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.

قد يعطي استبدال كوك بمرشحه الخاص ترامب نفوذًا أكبر في البنك الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، والذي يضم حاليًا اثنين من مرشحيه وهما المحافظ كريستوفر والر ونائبة رئيس الإشراف ميشيل بومان.

أثار ترامب قلق المتداولين مرة أخرى بتصريحاته بشأن كوك، مما أدى إلى استقطاب المزيد من تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب اليوم، مع تزايد الشعور بأن ترامب ربما يعيد تشكيل الاحتياطي الفيدرالي ليصبح هيئة أكثر ميلًا إلى التيسير الكمي، وأي انخفاض في قيمة الدولار أو انخفاض في عوائد السندات سيعمل لصالح الذهب على الأرجح.

يوم الجمعة الماضية أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، قائلاً إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع، لكن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا وأن القرار ليس نهائيًا.

تزداد فرص ارتفاع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وذلك بسبب تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

يتحول تركيز الأسواق الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومن المقرر صدور التقرير يوم الجمعة.

هذا وقد أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.18% لتصل إلى 958.49 طنًا يوم الاثنين، مقارنةً بـ 956.77 طنًا يوم الجمعة.

الطلب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لا يزال يتزايد مما يدل على أن التوجه الاستثماري لا يزال يرى في الذهب استثمار مناسب خلال هذه الفترة.