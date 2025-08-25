فيتش سوليوشنز: صادرات مصر إلى أمريكا ارتفعت 15% في 6 أشهر

صادرات مصر إلى أمريكا ارتفعت 15% في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

قالت فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية- إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية على مصر سيكون محدودًا نظرًا لانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة ومعدل الرسوم الجمركية الفعلي (12.1%).

وتوقعت المؤسسة في تقرير لها خلال الخدمة البحثية "BMI" التابعة لها أن تواصل الصادرات المصرية ارتفاعها، مستفيدةً من زيادة القدرة التنافسية بعد تراجع قيمة الجنيه المصري.

إضافةً إلى ذلك، لم تفرض الولايات المتحدة سوى معدل تعريفة جمركية فعلي قدره 12.1% على الواردات من مصر، وهو الحد الأدنى من نطاق التعريفات الجمركية المفروضة.

ورجحت المؤسسة أن يكتسب قطاع الملابس والأزياء المصري - الذي يُمثل حوالي 50% من صادراته إلى الولايات المتحدة - ميزة تنافسية في ظل هيكل التعريفة الجمركية الحالي.

وأوضحت أن المنتجات من الصين وجنوب شرق آسيا الآن تواجه رسوم استيراد أعلى بكثير.

وأظهرت بيانات تجارية حديثة من الولايات المتحدة أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مدفوعةً إلى حد كبير بارتفاع صادرات الأغذية والملابس إلى جانب المكاسب في المعادن والفلزات.

ويدعم هذا الزخم في الصادرات، وفق التقرير، أسعار مصر الأكثر تنافسية نتيجة انخفاض قيمة العملة والتعريفات الجمركية "التبادلية" المواتية مقارنةً بمصدري المنسوجات الآسيويين.