

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في مصر بحلول تعاملات مساء الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول تعاملات مساء الأحد 24-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات ، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2025-8-25 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5218 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4565 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3913 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3044 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2174 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 162272 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36520 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99 % إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.