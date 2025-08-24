سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 8 قروش و28 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.34 جنيهًا للشراء، و48.44 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.