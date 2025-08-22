جدل بشأن تغيير واجهة المكالمات لمستخدمي أندرويد.. خبير يوضح السبب

كتبت- آية محمد:

تفاجأ عدد من مستخدمي هواتف أندرويد خلال الساعات الماضية بتغيير واجهة المكالمات على أجهزتهم، وهو ما أثار حالة من الانقسام، فبينما رحب البعض بالتحديث الجديد، عبر آخرون عن عدم رضاهم.

وأدى هذا التغيير المفاجئ من جانب شركة "جوجل" إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين الغاضبين من الشكل الجديد والمتحمسين له.

وقال محمد مغربي، خبير الذكاء الاصطناعي، إن هذا التغيير جاء نتيجة تحديث من نظام أندرويد، موضحًا أنه من الصعب إعادة الواجهة القديمة بعد تثبيت التحديث لأن التغيير مرتبط بالنظام نفسه.

وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن التحديث وصل لمعظم المستخدمين بسبب تفعيل خاصية التحديث التلقائي في أجهزتهم، ونصح من لا يرغب في هذه التعديلات المستقبلية بعدم الموافقة على تنزيل التحديثات تلقائيًا.

وأضاف مغربي، أن التحديث الجديد سيصل تدريجيًا إلى كل الهواتف التي ما زالت ضمن الدعم الفني أما الأجهزة التي خرجت من الدعم فلن يكون لها تحديثات.

