كتب- حسن مرسي:

أكدت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الجولات الميدانية التي يجريها الوزير كريم بدوي في مواقع مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز كفاءة العمل.

وقالت الشربيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، إن هذه الزيارات تتيح رصد التحديات التي تواجه الشركات المنتجة، مما يساعد على تحسين الطاقة الإنتاجية وتذليل العقبات أمام المشروعات الجديدة.

وأضافت الشربيني أن هذه الجولات تُعزز الروح المعنوية للعاملين، حيث تمنحهم دفعة إيجابية تنعكس على سرعة وكفاءة الإنتاج.

وأشارت إلى أن شركة "إنربك" للبترول تُعد نموذجًا رائدًا في القطاع، حيث تُسهم بنحو 30% من إنتاج البنزين المحلي، مما يعني أن 3 من كل 10 لترات بنزين يستهلكها المواطن تنتجها شركة مصرية خالصة، في إنجاز يعكس قوة الاستثمارات الوطنية.

وأكدت الشربيني أن هذا الإنجاز يندرج ضمن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ستة محاور رئيسية، أبرزها تعظيم استغلال الثروات البترولية من خلال تطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات.

وتابعت المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق قيمة مضافة عبر تحسين جودة المنتجات البترولية، وتطوير خطوط نقل الغاز، وإنشاء محطات لإزالة الشوائب.

وأشارت الشربيني إلى أن هذه الجهود تُسهم في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مما يعزز أمن الطاقة ويدعم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكدت متحدث البترول، أن التزام الوزارة بمتابعة المشروعات ميدانيًا يضمن تحقيق الاكتفاء النسبي وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.