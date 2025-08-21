إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:51 م الخميس 21 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 21-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3036 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4555 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5205 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161875 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12% إلى نحو 3344 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

