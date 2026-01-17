إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

11:18 ص 17/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 17-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35100 جنيهًا، بتراجع 823.26 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36450 جنيهًا، بتراجع 781.07 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4108.33 جنيه، بزيادة 182.77 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت انخفاض سعر الحديد أسعار مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

