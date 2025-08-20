كتب- أحمد الخطيب:

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تتزين شوارع القاهرة، خاصة منطقة باب البحر، بألوان الزينة والحلوى التقليدية التي طالما ارتبطت بهذه المناسبة.

ويشهد السوق هذا العام تنوعًا كبيرًا في عروض وأسعار حلاوة المولد، لتناسب مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.

ويُعد شارع باب البحر أحد أعرق الأسواق المتخصصة في صناعة وبيع حلوى المولد النبوي، ويستقبل سنويًا آلاف المتسوقين الراغبين في اقتناء العلب الجاهزة أو شراء الحلوى بشكل منفرد وفقًا للاحتياجات.

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الحلوى لهذا الموسم:

أسعار العلب الجاهزة

علبة (16 قطعة): 150 جنيهًا.

علبة أوريجينال صفيح (2.5 كيلو جرام): 450 جنيهًا.

علبة أوريجينال (2.5 كيلو جرام): 400 جنيه.

علبة أوريجينال (3.5 كيلو جرام): 500 جنيه.

علبة 27 قطعة: 250 جنيهًا.

علبة 36 قطعة: 350 جنيهًا.

علبة 44 قطعة: 450 جنيهًا.

علبة مشكلة (4.5 كيلو جرام): 625 جنيهًا.

أسعار الحبوب والمكسرات

الفول: 90 جنيهًا للكيلو (الكرتونة 5 كيلو جرام بـ 450 جنيهًا).

الحمص والسمسم: 100 جنيه للكيلو (الكرتونة بـ 500 جنيه).

المكسرات المشكلة: 180 جنيهًا للكيلو.

فخامة المكسرات: 175 جنيهًا للكيلو.

أقراص المكسرات: 500 جنيه للكيلو، والقطعة بـ 100 جنيه.

الفولية والبندقية والفسدقية والحمصية: تبدأ من 60 جنيهًا وحتى 100 جنيه.

أسعار الملبن والمربى

الملبن السادة: 80 جنيهًا للكيلو.

الملبن بالسمسم أو الشوكولاتة أو الفول: 110 جنيهات.

الملبن باللوز: 250 جنيهًا.

الملبن بعين الجمل: 260 جنيهًا.

الملبن الحبل بعين الجمل: 220 جنيهًا للكيلو.

مربى البندق: 160 جنيهًا للكيلو.

المربى بالزبيب: 250 جنيهًا.

البسيمة بالمكسرات: 350 جنيهًا.

الأقراص والحلويات الفردية

قرص فولية صغير: 15 جنيهًا.

قرص حمصية: 15 جنيهًا.

قرص سمسمية: 15 جنيهًا.

عبوة 6 أقراص مشكل صغيرة: 60 جنيهًا.

أقراص الحمص والسمسم والفول: 75 جنيهًا للكيلو.

السمسم (الأقراص): 70 جنيهًا للكيلو.

الفيرمسيل والكورن فليكس: 65 جنيهًا للكيلو.

جوز الهند الفرن: 140 جنيهًا للكيلو.

البرجر والبورمة الجيلي: 80 جنيهًا للكيلو.

العسولة (سمسم أو فول): 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار النوجا والقشطة

النوجا (بالفستق والبندق): 180 جنيهًا للكيلو.

النوجا السوداني والبسيطة: 115 جنيهًا للكيلو.

القشطة السادة: 160 جنيهًا للكيلو.

القشطة بالفول: 130 جنيهًا للكيلو.