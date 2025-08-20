كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3010 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3870 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4515 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160476 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258000 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





