المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من تحقيق مستوى قياسي بنهاية جلسة اليوم

03:22 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

البورصة

background

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77 % عند مستوى 36100 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.40%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 446.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 68.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 377.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.41 % عند مستوى 35824 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
