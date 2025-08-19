أباتشي الأمريكية تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز في مصر بنسبة 15%

كتبت- دينا كرم:

تعتزم شركة "أباتشي" الأميركية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر 15% إلى 550 مليون قدم مكعب يومياً، خلال الربع الرابع من العام الجاري، بحسب تصريح مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق مع بلومبرج".

وبدأت الشركة برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية في شهر مارس بهدف تعزيز الإنتاج، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الكميات الجديدة من الإنتاج.

وقال المسؤول الذي تحدث مع "الشرق بلومبرج" إن 70 مليون قدم مكعب من الغاز ستضيفها الشركة مع انتهائها من إنشاء وتحديث تسهيلات الإنتاج الخاصة بالغاز في مناطق عملها بالصحراء الغربية.

وتركز "أباتشي" عملياتها بمناطق تمتلك فيها حق امتياز التنقيب عن الزيت والغاز بالصحراء الغربية عبر شركة "خالدة" المشتركة مع هيئة البترول المصرية.

وأضاف المسؤول أن الشركة الأميركية كثفث خلال الفترة الماضية عمليات البحث والاستكشاف مع جاذبية أسعار الغاز في الوقت الراهن، مقارنة بالنفط الخام.

ورفعت الحكومة المصرية سعر شراء الغاز الطبيعي المستخرج حديثاً من حقول "أباتشي" بالصحراء الغربية بنسبة 61%، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار فى المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق بلومبرج" في فبراير الماضي شرط عدم نشر اسمه.

وقال المسؤول الحكومي: "نشهد زيادة ملموسة في استثمارات الشركة الأميركية في مصر على مدى العامين الماضي والجاري مع رفع أسعار الغاز، وانتظام سداد المستحقات".

وارتفعت استثمارات "أباتشي" في قطاع البترول المصري لتسجل 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل ملياري دولار في عام 2023، وفقاً للقوائم المالية للشركة. يبلغ إجمالي إنتاج شركة "أباتشي" من الزيت الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.