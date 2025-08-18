كتبت- دينا كرم:

أعلن كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج مسح وحصر جيولوجى كامل على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للوقوف علي كافة الامكانات التعدينية التى تتمتع بها مصر، وذلك بهدف توفير بيانات جيولوجية متكاملة أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى قطاع التعدين.

وأشار بدوي إلى أن عمليات المسح تتوازي مع جهود تطوير المنظومة التعدينية والتى تتضمن انشاء بوابة رقمية للبيانات الجيولوجية والفرص الاستثمارية على غرار بوابة مصر للاستكشاف والانتاج EUG بما يتيح للمستثمرين سهولة وسرعة الوصول إليها .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع شايليندير سينها، نائب رئيس شركة إنترناشوينال ريسورسز هولدنج IRH للاستكشاف، وكونراد ألديرتون كبير الجيولوجيين بالشركة.

وجاء ذلك بحضور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات المعدنية ، وذلك استكمالاً للقاءات الجانبين التي بدأت الأسبوع الماضي بالقاهرة ، حيث بحث اللقاء سبل التعاون الفني والتكنولوجي في توفير البيانات الجيولوجية للامكانات التعدينية الموجودة تحت سطح الأرض.

و استعرض ممثلو الشركة خبراتها في تقديم الخدمات التحضيرية لعمليات المسح الجوى والتى تعد المرحلة المبدئية السابقة للمسح الجوى الجيولوجى حيث يتم تحديد أفضل المكامن لمختلف المعادن الموجودة تحت سطح الأرض، لافتين إلى أن توفير البيانات الجيولوجية بشكل منفتح وشفاف يبعث برسالة قوية للشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال أن مصر جادة فى مساعيها لتطوير صناعة التعدين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الجانبين استعداداً لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى هذا الاطار أوائل الشهر المقبل.