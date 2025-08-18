إعلان

رغم ثبات الضريبة.. لماذا ارتفعت الرسوم على هواتف آيفون المستوردة على تليفوني؟

05:45 م الإثنين 18 أغسطس 2025

هواتف آيفون

كتبت- آية محمد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنباء عن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون بنسبة 36.5%.

وأكد مصدران مسئولان - طلبا عدم نشر اسميهما- أن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تبلغ نسبتها 37.5% من قيمة الهاتف المستورد.

وأوضح المصدران أن ما أثار الجدل مؤخرًا هو تحديث أسعار هواتف آيفون على تطبيق "تليفوني" بما يتماشى مع أسعارها الفعلية في السوق، وهو ما انعكس على القيمة الإجمالية للرسوم المحتسبة على الهاتف.

كانت الشرق مع بلومبرج نشرت رفع مصر الرسوم المحُصلة على هواتف أيفون المستوردة على آيفون 15 من 11350 جنيهاً إلى 15500 جنيه (زيادة 36.5%)، وتم رفع الرسوم على آيفون 16 من 12750 جنيها إلى 17400 جنيه (زيادة 36%)، وعلى آيفون 16 برو ماكس من 20200 جنيه إلى 26100 جنيه (زيادة 29%).

كانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت منذ بداية العام الجاري في تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 37.5% من إجمالي قيمتها، وذلك في إطار مواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

