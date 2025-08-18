كيف تلغي خدمات المحمول الترفيهية لجميع الشبكات؟

كتبت- آية محمد:

في كثير من الأحيان يجد مستخدمو خدمات المحمول أنفسهم مشتركين في خدمات لم يطلبوها مثل الرسائل الترفيهية أو الإخبارية أو المسابقات، وهو ما يؤدي إلى خصومات من أرصدتهم أو إضافات على فواتيرهم الشهرية.

وفي إطار حماية حقوق مستخدمي المحمول، وفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودًا موحدًا مجانيًا هو *155#، يتيح للمشتركين الاستعلام عن أي من هذه الخدمات وإلغائها بسهولة.

ويعمل الكود مع شبكات المحمول الأربعة العاملة في مصر "إي آند، وأورنج، وفودافون، ووي"، مما يمكن المستخدمين من التحكم في الخدمات المفعلة لديهم وإلغاء غير المرغوب فيها دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء.

وفي حال اكتشاف المستخدم وجود خدمات لم يقم بالاشتراك بها، وتبين بعد إلغائها أنه تم خصم مبالغ مالية مقابلها، يجب عليه التواصل مباشرة مع شركة المحمول وطلب استرداد المبالغ المخصومة.

وفي حال عدم استجابة الشركة، يمكن للمستخدم التوجه بشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

