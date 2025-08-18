إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:03 م الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 18-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3033 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3900 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4550 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5200 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161720 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

