هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون

يرى اثنان من مسؤولي قطاع الذهب، خلال حديثهم مع مصراوي، أن الوقت الحالي يعد هو الأفضل لشراء الذهب والاستثمار فيه للتحوط من الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية.

شهدت حركة الذهب في السوق المصري تقلبات حادة صعودا وهبوطا خلال العام الحالي، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 مستويات قياسية ليتجاوز 4800 جنيه خلال شهر مايو الماضي 2025، مقارنة بـ 4535 جنيه في الوقت الحالي.

الوقت الحالي الأنسب

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن لانخفاض الذي نشهده الآن في الأسعار، مقارنة بالمستويات القياسية التي حققتها أسعار الذهب خلال العام الحالي، يدل على أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب كتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن السبائك والعملات الذهبية هي الخيار الأفضل؛ نظرًا لأنها تتمتع بالتكلفة المنخفضة للقيمة المضافة على ثمن خام الذهب، إضافة إلى أنها تحقق سعرًا أقرب إلى سعر سوق خام الذهب العالمي.

وفيما يتعلق بالمشغولات أوضح منيب، أنها تناسب من المستثمرين الذين يفضلون الجمع بين الزينة والاحتفاظ بالقيمة، مضيفًا أنها تعد أقل فاعلية من الناحية الادخارية والاستثمارية.

وأكد على أن كلاهما سواء سبائك أو مشغولات يتمتعان بالمرونة والقدرة على التحول إلى سيولة نقدية بسهولة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الوقت الحالي يعد مناسبًا للشراء، خاصة مع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – إلى نحو 4535 جنيهًا منتصف تعاملات اليوم.

وأضاف أن أسعار الذهب مرتبطة بالأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحًا أن الأوقية العالمية أغلقت مؤخرًا عند مستوى 3,335 دولارًا، بعدما كانت قد لامست حدود 3,400 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار محليًا.

وأكد أن احتمالات زيادة الهبوط خلال الفترة المقبلة ستكون ضعيفة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات جديدة في الأسعار العالمية ستنعكس مباشرة على السوق المصرية نظرًا لارتباطها بالبورصات الخارجية.

نصح نجيب، الراغبين في الادخار بالتوجه نحو السبائك أو الجنيهات الذهبية، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تعد مناسبة أكثر للاستخدام الشخصي.

وأوضح أن مصنعية السبائك والجنيهات تتراوح حاليًا بين 70 و80 جنيهًا للجرام بحسب الحجم، حيث ترتفع المصنعية كلما صغر وزن السبيكة، بينما تقل مع الأوزان الأكبر.

