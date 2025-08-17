كتبت- أمنية عاصم:

توقع مستثمرون في الاستزراع السمكي نفوق ما يتراوح بين 20 % لـ 25% من مزارعهم خلال فصل الصيف الحالي؛ بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تقليل نسبة الأكسجين المذاب في المياه؛ وهو ما انعكس بشكل سلبي على أصحاب المزارع السمكية.

وقال سامي وليم، مستثمر في مجال الاستزراع السمكي، إن لارتفاعات درجة الحرارة تأثيرات السلبية خلال الفترة الأخيرة على المزارع السمكية، مؤكدًا أن الأزمة طالت المزارع في محافظة كفر الشيخ بشكل خاص، نظرًا لاعتمادها الكبير على أسماك البلطي.

وأوضح وليم أن الحرارة المرتفعة تتسبب في تقليل نسبة الأكسجين المذاب في المياه، وهو ما يؤدي إلى إصابة الأسماك بحالة أشبه بـ"التسمم".

وأشار إلى أن أسماك البلطي أكثر الأنواع تأثرًا بهذه الظاهرة بسبب اعتمادها الكبير على التنفس من خلال الخياشيم، بينما أظهرت أنواع أخرى مثل البوري والطبارة حساسية عالية تجاه نقص الأكسجين، مما يؤدي إلى إجهادها ونفوقها. أما القرموط، فيتمتع بقدرة أكبر على التحمل نظرًا لاعتماده على أكثر من طريقة للتنفس.

وأضاف أن نسبة النفوق في المزارع قد تصل إلى 25% في ظل الموجات الحارة، حتى مع استخدام "البدالات" لتقليب المياه وزيادة نسبة الأكسجين، مؤكدًا أن هذه الحلول لا تكون كافية عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، إذ تؤدي سخونة المياه إلى طرد الأكسجين منها.

وفيما يخص تكاليف التشغيل، أشار وليم، إلى أن تشغيل البدالات يعتمد على مصادر الطاقة المختلفة مثل السولار أو الكهرباء أو حتى الطاقة الشمسية، إلا أن ارتفاع أسعارها زاد من أعباء المزارع.

ولفت إلى أن صفيحة السولار (20 لترًا) وصلت إلى نحو 350 جنيهًا، بينما بلغت تكلفة تركيب منظومة طاقة شمسية ما بين 200 و300 ألف جنيه، وهو ما يثقل كاهل المزارعين.

وتطرق وليم، إلى أزمة الأعلاف باعتبارها التحدي الأكبر، حيث يتم استيراد نحو 98% من مدخلاتها. مؤكدًا أن أسعار الأعلاف تتغير باستمرار تبعًا لظروف السوق، تتراوح حاليًا أسعارها من 30 لـ 38 ألف جنيه للطن – على حسب قدرة المزارع على الدفع السعر بالكامل أم سيقوم بتقسيطه- حال الشراء بالأجل يزيد السعر.

واتفق أيمن عادل، إحدى مستثمرين في مجال الاستزراع السمكي، معه حول التأثير السلبي للارتفاعات درجات الحرارة على الأسماك إن ارتفاع درجات الحرارة متوقعًا حدوث نفوق للأسماك المرزعة بنسبة 20%؛ نظرًا لتغيرات المناخية التي نشهدها.

وكما أوضح أن أسعار الزريعة شهدت قفزات كبيرة، فبينما كان سعر ألف زريعة بلطي يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في السابق، ارتفع حاليًا إلى ما بين 60 و100 جنيه. أما زريعة البوري، فوصل سعر الواحدة منها إلى نحو 25 جنيهًا بحسب الحجم، وهو ما جعلها أعلى بكثير من أسعار البلطي.

وأشار إلى أن انعكاس هذه التحديات يظهر بوضوح في السوق، حيث تتباين أسعار الأسماك بين الانخفاض والارتفاع تبعًا لفترات العرض والطلب.

وتابع أنه خلال شهر ديسمبر مثلًا، يزيد المعروض بسبب اتجاه المزارعين لبيع إنتاجهم من أجل سداد مديونيات الأعلاف والزريعة، مما يؤدي لانخفاض الأسعار. بينما تعاود الأسعار الارتفاع بداية من يناير وحتى مايو مع انخفاض المعروض في الأسواق.

وأكد على أن استمرار هذه التحديات، سواء المتعلقة بالمناخ أو مدخلات الإنتاج، قد ينعكس سلبًا على حجم الإنتاج السمكي المحلي.

