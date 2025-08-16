شعبة الأحذية: تخفيضات الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 20% و25% هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن الخصومات على الأحذية في الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 20% و25% هذا العام.

وأوضح يحيى، خلال حديثه مع "مصراوي"، أن نسبة الخصومات تختلف من شركة إلى أخرى وفقاً لحجم المخزون المتاح لديها، حيث تحدد كل منشأة نسب التخفيض بناءً على كميات البضاعة المتوفرة لديها.

وأشار إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية انتعاشة نسبية بدعم من موسم الصيف وانتهاء الالتزامات الأسرية الخاصة بالمدارس، لافتاً إلى أن أسعار الأحذية لم تشهد زيادات هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة، بل اتسمت بالثبات.

وأكد أن الأوكازيون يمثل فرصة جيدة للمستهلكين، لكنه ليس المحرك الأساسي للمبيعات، موضحاً أن استقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وعدم وجود مبررات لزيادات جديدة، جعل من رغبة المستهلك في الشراء العامل الأكثر تأثيراً.

وتوقع يحيى أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً في المبيعات مع اقتراب موسم دخول المدارس وزيادة إقبال الأسر على شراء احتياجاتها.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي لعام 2025 اعتبارًا من الإثنين 4 أغسطس الجاري ولمدة شهر، مع منح كل محل فترة أسبوعين داخل الأوكازيون للمشاركة.

ويشترط على المحال الراغبة في الانضمام للأوكازيون، التقدم بطلب رسمي إلى مديرية التموين التابعين لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب الخصم والأسعار الفعلية للسلع قبل وبعد التخفيض، لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

