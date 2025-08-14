إعلان

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات مساء الخميس

05:46 م الخميس 14 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الخميس 14-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3047 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3917 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4570 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5223 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52229 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162430 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261143 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 3353 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

