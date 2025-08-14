كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار العدس، والفول، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.56 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.39 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.84 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 89.7 جنيه، بتراجع 68 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.55 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 62.22 جنيه، بتراجع 5.93 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 108.2 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.46 جنيه، بزيادة 5.06 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.45 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.69 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.22 جنيه، بتراجع 3.47 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.75 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 276 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.82 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 99.75 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.









